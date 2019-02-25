Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана назвало основные источники загрязнения Каспийского моря.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, сотрудник минэкологии Мирсалам Ганбаров сказал, что существуют нерегулируемые протоки, через которые загрязняется Каспийское море. Через эти протоки вредные отходы стекают в море. Каспийское море большего всего загрязняется хозяйственно-бытовыми отходами и пластовыми водами, образующимися при добыче нефти и газа. Объектами, загрязняющими море пластовыми водами, в основном, являются операционные компании Suraxanı Oil Company, Balakhanı Operating Ltd и ООО Azgerneft.

Ганбаров сказал, что сточные воды, формирующиеся в селах и поселках, где в основном отсутствуют сеть канализации, стекают в море. По его словам, такие источники загрязнения можно предотвратить. К примеру, формирующиеся пластовые воды в производственных сферах нефтегазодобывающих управлений "Абшероннефть", Бибиэйбат, нефтегазодобывающих управлениях имени Г.З.Тагиева, Н.Нариманова, ПО "Азнефть" и Бинагадинской операционной компании управляются в правильной форме. Это означает, что и другие компании, загрязняющие Каспий, могут принять соответствующие меры", - добавил Ганбаров.

Сотрудник министерства добавил, что улучшение экологической ситуации в Каспийском море относится непосредственно к функциям министерства, поэтому ведется работа по принятию еще более жестких мер. По его словам, по всем источникам, загрязняющим море, ведется мониторинг.