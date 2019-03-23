10:31

Певец Узеир Мехдизаде прокомментировал новость о своем избиении в Москве.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, певец сказал, что инцидент был всего лишь небольшим спором.

По его словам, спор возник с одним из его друзей и это быстро уладилось.

"Что за драка может быть с поэтом", - написал он в своем Instagram.