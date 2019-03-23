Известного азербайджанского певца избили в Москве? - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
23 марта 2019 10:31 1 530
10:31
Певец Узеир Мехдизаде прокомментировал новость о своем избиении в Москве.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, певец сказал, что инцидент был всего лишь небольшим спором.
По его словам, спор возник с одним из его друзей и это быстро уладилось.
"Что за драка может быть с поэтом", - написал он в своем Instagram.
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09:57
Азербайджанский певец Узеир Мехдизаде в связи с праздником Новруз выступил в Москве в ресторане своей коллеги Раксаны Исмайловой.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на axsham.az, после концерта певец и его помощник были избиты. Сообщается, что их избила группа людей, занимающихся бизнесом в Москве.
Отмечается, что Узеир получил легкие травмы, а помощник - тяжелые.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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