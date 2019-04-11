В бакинских школах блокируют окна? - ОТВЕЧАЕТ МИНИСТЕРСТВО
11 апреля 2019 17:09 364
Министерство образования прокомментировало сообщения о ликвидации окон в бакинских школах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В сообщении ведомства отмечается, что якобы после трагической смерти Элины Гаджиевой в школе №162, министерство приняло решение о ликвидации окон в школах.
Комментируя этот вопрос, пресс-секретарь министерства образования Джасарет Валехов опроверг эти сообщения.
"Информация не соответствует действительности. Ни в одной школе не идет процесс закрытия окон", - сказал он.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!