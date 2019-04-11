Министерство образования прокомментировало сообщения о ликвидации окон в бакинских школах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В сообщении ведомства отмечается, что якобы после трагической смерти Элины Гаджиевой в школе №162, министерство приняло решение о ликвидации окон в школах.

Комментируя этот вопрос, пресс-секретарь министерства образования Джасарет Валехов опроверг эти сообщения.

"Информация не соответствует действительности. Ни в одной школе не идет процесс закрытия окон", - сказал он.