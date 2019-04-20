Нестабильные погодные условия, наблюдаемые на территории страны, продлятся до 24 апреля.

Об этом, как передает Day.Az, сообщил oxu.az главный гидролог Национального Департамента Гидрометеорологии Министерства Экологии и Природных Ресурсов Асиф Вердиев.

Он отметил, что нестабильность погодных условий сохраняется в настоящее время:

"В некоторых местах выпали осадки, в горных районах - снег. На некоторых территориях Нахчыванской АР и Лянкяран-Астаринской зоны осадки приняли интенсивный характер.

В то же время в горных территориях Ордубадского района Нахчыванской АР, на территории Дашкесана, Гедабека, Гейгеля, Малого и Большого Кавказа наблюдаются интенсивные осадки".

По словам А.Вердиева, в результате интенсивных осадков в реках на территории республики поднялся уровень воды:

"Продолжается подъем уровня воды в реках республики. В основном наблюдается подъем в реке Лянкяранчай, протекающей в Лянкяран-Астаринской зоне, а также в реках Заямчай, Ганых и Араз, протекающих через территорию Малого Кавказа".