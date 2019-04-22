Государственные структуры, находящиеся в Доме правительства Азербайджана не будут работать пять дней в связи с проведением Формулы 1 в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на olke.az, сотрудники министерств, комитетов и других госучреждений, действующих в Доме правительства, получат отпуск.

Отпуск сотрудников будет длиться с 24 по 28 апреля. В этот период доступ в Дом правительства будет запрещен.

Напомним, что в Доме правительства действую такие госструктуры, как минэкономики, минсельхоз, министерство культуры, госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей и другие.