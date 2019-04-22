Эти люди не будут работать 5 дней в связи с Формулой 1
22 апреля 2019 11:19 599
Государственные структуры, находящиеся в Доме правительства Азербайджана не будут работать пять дней в связи с проведением Формулы 1 в Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на olke.az, сотрудники министерств, комитетов и других госучреждений, действующих в Доме правительства, получат отпуск.
Отпуск сотрудников будет длиться с 24 по 28 апреля. В этот период доступ в Дом правительства будет запрещен.
Напомним, что в Доме правительства действую такие госструктуры, как минэкономики, минсельхоз, министерство культуры, госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей и другие.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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