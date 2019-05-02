Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками и 36-го отделения Хатаинского РУП задержали в Баку Г. Бодрова, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.

Во время личного досмотра у него была обнаружена и изъята марихуана, а при обыске, проведенном в квартире, - героин и около 0,5 кг марихуаны.