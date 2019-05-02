/society/1116406.html В Баку поймали наркодилера
В Баку поймали наркодилера
Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками и 36-го отделения Хатаинского РУП задержали в Баку Г. Бодрова, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.
Во время личного досмотра у него была обнаружена и изъята марихуана, а при обыске, проведенном в квартире, - героин и около 0,5 кг марихуаны.
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