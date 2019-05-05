Бакинский марафон организован на высоком уровне. Только ветер немного препятствовал бегу. По дороге я наблюдал за прекрасной панорамой, грандиозной архитектурой Баку. Я - профессиональный спортсмен и впервые участвую в Бакинском марафоне.

Об этом в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ сказал победитель Бакинского марафона, проходящего по инициативе Фонда Гейдара Алиева под девизом "Победи ветер", 32-летний угандийский атлет Исмаил Сенянге, передает Day.Az.

Он отметил, что ранее принимал участие в различных марафонах, в том числе, в международных марафонах, проходящих в США, Таиланде, Ирландии, Индии, Англии, Болгарии, Китае и других странах. "В этих марафонах я всегда занимал места в первой тройке", - отметил атлет.

Напомним, что угандийский атлет преодолел дистанцию за 1 час 8 минут 35 секунд.

Марафон, стартовавший на Площади Государственного флага, охватил дистанцию в 21 километр и финишировал на Бакинском олимпийском стадионе.

Бакинский марафон организуется с целью поддержки развития спорта в Азербайджане, поощрения здорового образа жизни, объединения людей вокруг благородных целей.