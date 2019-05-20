Сильный ветер нанес ущерб системам электроснабжения Исмаиллинского района. Как передает Day.Az, об этом сообщил в понедельник Trend первый заместитель главы ИВ Исмаиллинского района, председатель Комиссии по чрезвычайным ситуациям Ровшан Агаев.

Глава комиссии сказал, что сильный ветер серьезно повредил линии электропередач: "Провода оборваны, и, несмотря на то, что утром в городе был свет, почти в 70 населенных пунктах района прервана подача электроэнергии. Пока информации об ущербе, нанесенном домам, нет, но уже поступили обращения о последствиях погоды на хозяйственные объекты, которые в настоящее время рассматривает комиссия".

Агаев добавил, что в настоящее время погода стабилизировалась.