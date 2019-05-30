Бессонная ночь в Баку. Болельщики до утра отмечали победу "Челси" в финале Лиги Европы. Нарушений правопорядка после окончания финала в Баку не зафиксировано, а вот праздничные гулянья действительно были что надо. Подробнее - в материале спортивного обозревателя "МИР 24" Дмитрия Калугина, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Английские песни и азербайджанские танцы. После финала Лиги Европы у Олимпийского стадиона болельщики устроили практически бразильский карнавал.



Некоторые фанаты "Челси" настолько были уверены в победе своего клуба, что заранее подготовили праздничные карнавальные костюмы. Ну а уж победа их команды над "Арсеналом" с разгромным счетом 4:1 создала идеальные условия для применения домашних заготовок.

"Мы проделали огромный путь, но это стоило того. Это была отличная игра". "Исполнилась моя мечта: я видел победу "Челси". Я просто счастлив". "Это удивительное чувство увидеть победу своего любимого клуба, на моей родной земле, в родном городе", - отметили болельщики.

На Олимпийский стадион попасть смогли далеко не все желающие. Те, кому не повезло достать билет, смотрели игру в главной фан-зоне, и здесь свидетелями триумфа "Челси" стали тысячи человек. Прошедший матч можно назвать одновременно бенефисом и лебединой песней лидера Челси Эдена Азара. Бельгиец забил в финале дважды и сделал один результативный пас. А после игры заявил, что, скорее всего, это был его последний матч за "Челси". Азара ждут в мадридском "Реале".

Финал в Баку действительно удался на славу. Несмотря на то, что прямых рейсов из Лондона в столицу Азербайджана нет, в Баку все равно приехали тысячи британских болельщиков и остались в восторге от футбольного праздника.

"Я здесь уже третий день и получаю огромное удовольствие от гостеприимства: люди, отели, такси и особенно еда. Я сам шеф-повар. Местная кухня просто превосходная", - указал болельщик из Англии Винс Уолш.

Азербайджанская кухня, действительно, вызвала восторг у всех иностранных гостей. Тем более что местные бары и рестораны обеспечили англичанам по-настоящему домашнюю атмосферу. Так что этот вечер на берегах Каспия гости с Туманного Альбиона запомнят на всю жизнь.

Ну а приятным бонусом для гостей финала стал бесплатный проезд на общественном транспорте. Льготы действовали только при наличии билета на футбол.