Баку - город парков. Бакинцам и гостям столицы есть, где отдохнуть, расслабиться, подышать свежим воздухом, насладиться прохладой под тенью столетних деревьев. Тем более, в последнее десятилетие в столице количество парков неустанно растет.

Расположенный в центре города по соседству со знаковыми сооружениями - Бакинской музыкальной академией, Дворцом Гейдара Алиева и зданием Нацбанка Парк имени Гейдара Алиева является одним из наиболее популярных мест отдыха горожан. Тенистые аллеи, обилие зелени, цветники, удобные скамейки, дорожки, оригинальные фонтаны в виде мраморных чаш, напоминающих распускающийся бутон, делают это место отдыха неповторимым. Необычны и зеленые насаждения парка. Например, цветущие все лето огромные деревья с роскошными белыми цветами.

10 мая 2005 года, в день 82-летия Общенационального лидера Гейдара Алиева, здесь состоялось открытие архитектурного комплекса, включающего памятник Гейдару Алиеву. Над созданием комплекса работала группа российских архитекторов и скульпторов (Михаил Ногин и Салават Щербаков) под руководством главного художника Москвы Игоря Воскресенского. Бронзовый монумент высотой 5,2 метра установлен на мраморном постаменте высотой 6 м. Кроме того, полностью был реконструирован и весь сквер, который стал называться Музейно-парковым комплексом Гейдара Алиева.

Здесь установлены три новых фонтана в форме восьмиконечной звезды, которые управляются при помощи компьютеров. Для их облицовки из Китая было доставлено 50 тонн гранита. Большая часть комплекса общей площадью 23 тыс. кв. м покрыта мраморными плитами, привезенными из России, Бразилии, Италии, Турции и Казахстана. Цветы и зеленый газон доставлены из Нидерландов, а изготовленные в Италии лампы для освещения паркового комплекса в вечерние часы придают ему особую красоту.

Хотя парк окаймлен со всех сторон оживленными автодорогами, на которых почти круглые сутки кипит движение, войдя на его территорию, вы перестаете ощущать городскую суету, попадаете в какую-то особую атмосферу, словно отделяетесь от шума и скоростей мегаполиса и оказываетесь на каком-то зеленом островке. Мрамор в некоторых местах прерывается небольшими лужайками, которые, несмотря на зимнее время года, сохраняют свою зелень, некоторые из них вспаханы, наверняка, здесь будут сажать свежие цветы. В парке царит идеальная чистота, повсюду расположены урны, деревья и фонари отражаются на мраморе как в зеркалах.

По сторонам парк окаймлен газонами, на аллеях вразброс расположены скамейки, уютно устроившиеся в тени огромных деревьев, летом дающих тень и прохладу, а зимой оберегающих от ветров. Через каждые две-три скамейки нас встречают фонари, изготовленные в одном стиле с фонтанами и придающие особую красоту парку в ночное время суток. Заканчиваются фонари округлыми скамейками, на которых то и дело присаживаются отдохнуть катающиеся на роликах малыши.

В другой части парка на велосипедах носятся мальчишки, за которыми следят взрослые, мирно беседующие на скамейке поодаль. Вокруг памятника бегают малыши, скользя по мрамору и постоянно сталкиваясь с прохожими. Столкновения сопровождаются улыбкой и предупреждением об осторожности.

А вот и постояльцы парка - пенсионеры, которые не прочь поиграть на свежем воздухе в домино и нарды. В хорошую погоду молодежь отдыхает прямо на газоне, устраивая маленькие пикники. Трава газонов - сочная, зеленая, прохладная. Даже в холодное время года, если выдался солнечный день, можно увидеть отдыхающие на газоне группы студентов. Я тоже хотела присесть, но потрогала траву рукой и передумала - хотя вовсю светило солнце, газон был влажным, наверное, недавно поливали. Вообще, полив тут идет повсеместно.

По центру парка размещены на определенном расстоянии друг от друга четырехъярусные фонтаны с кристально чистой водой. Когда фонтан не работает, на ярусах удобно рассаживаются вороны и воробьи. Рядом с каждым фонтаном - обрамленные мрамором зеленые газоны со свежими зелеными насаждениями. Подсветка аллей и фонтанов создает особый уют, а журчанье воды ублажает слух отдыхающих под сенью многолетних деревьев, яркие цветы радуют взгляд. В теплое время года парк просто утопает в цветах - тюльпанах, нарциссах, розах...

Говорить об этом парке и не сказать несколько слов о Дворце Гейдара Алиева невозможно. Дворец, ранее носивший имя Ленина, а позднее - Республики, открыл двери 14 декабря 1972 года большим концертом. Говорят, что первым выступил в этом зале Муслим Магомаев, по другим сведениям - это был сборный концерт тогдашних звезд азербайджанской эстрады. Как бы там ни было, с того дня Дворец стал главной концертной площадкой страны. Здесь также проводились съезды, конференции, международные форумы, важные государственные мероприятия. После последней реконструкции, завершившейся в 2008 году, здание приобрело еще более величественный вид, получив необычные архитектурные детали и особую подсветку. Световая и звуковая системы самого зала отвечают всем современным стандартам.

Конечно же, Дворец располагался здесь не всегда, когда-то на его месте находилась табачная фабрика. Расчистка территории началась в 1962 году. Главными архитекторами проекта были Э.Мельхиседеков, В.Файнштейн, Б.Гинзбург и В.Шульгин. Позднее перед Дворцом создали парк с "поющими" фонтанами.

Сегодня и обновленный Дворец, и реконструированный Парк создают единый ансамбль, согласуясь архитектурно и как бы являясь продолжением друг друга и, несомненно, придавая центру столицы особое великолепие.

На этом завершим нашу небольшую экскурсию, остановимся и посидим на скамейке в замечательном Парке, слушая шум ветра в кронах вечнозеленых деревьев и улыбаясь играющим неподалеку детям...