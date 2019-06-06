В четверг в рамках соревнований чемпионата и первенства Баку по прыжкам на батуте (5-й по счету) и по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг, 17-й по счету) определились победители в возрастных категориях "пре-юниоры" (2007-2008 года рождения), "юниоры" (2003-2006 гг.), "взрослые" (2002 года рождения и старше). Соревнования прошли во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в индивидуальной программе по прыжкам на батуте среди мужчин в возрастной категории "взрослые" первое место занял Илья Гришунин (109.815 балла), на втором месте - Руслан Агамиров (100.130 балла). Оба спортсмена - представители клуба "Оджаг Спорт".

В индивидуальных выступлениях по прыжкам на акробатической дорожке в мужской программе в возрастной категории "взрослые" первое место занял Михаил Малкин (65.100 балла, клуб "Оджаг Спорт"), вторую позицию - Фарид Мустафаев (62.400 балла, Бакинская школа гимнастики).

В индивидуальных выступлениях по прыжкам на батуте в мужской программе в возрастной категории "юниоры" первое место занял Рияд Аббасов (84.435 балла, Бакинская школа гимнастики), на втором месте - Ренад Эйваззаде (82.585 балла, клуб "Оджаг Спорт").

В индивидуальных выступлениях по прыжкам на батуте в женской программе в возрастной категории "юниоры" была представлена гимнастка Сельджан Максудова (Бакинская школа гимнастики), которая на соревнованиях показала результат 50.395 балла.

В индивидуальных выступлениях по прыжкам на акробатической дорожке в мужской программе в возрастной категории "юниоры" первое место занял Тофиг Алиев (67.600 балла), второе место - Адиль Гаджизаде (65.000 балла), третье место - Билал Гурбанов (61.300 балла). Все спортсмены - воспитанники Бакинской школы гимнастики.

В индивидуальных выступлениях по прыжкам на акробатической дорожке в женской программе в возрастной категории "юниоры" на соревнованиях была представлена Зейнаб Гасымлы (Бакинская школа гимнастики), которая показала результат 61.900 балла.

В индивидуальных выступлениях по прыжкам на батуте в мужской программе в возрастной категории "пре-юниоры" первое место занял Гусейн Аббасов (95.630 балла), второе место - Магсуд Махсудов (93.985 балла), третье место - Али Нифталиев (85.825 балла). Все спортсмены - представители Бакинской школы гимнастики.

В индивидуальных выступлениях по прыжкам на батуте в женской программе в возрастной категории "пре-юниоры" лучший результат показала Виолетта Сорокина (78.860 балла, Бакинская школа гимнастики), на втором месте Шафига Гумбатова - (73.890 балла, Бакинская школа гимнастики), на третьем - Дуйгу Ализаде (61.630 балла, клуб "Оджаг Спорт").

В индивидуальных выступлениях на акробатической дорожке в мужской программе в возрастной категории "пре-юниоры" первое место занял Аббас Аббасов (61.300 балла), вторую позицию занял Алексей Караташов (55.100 балла). Оба спортсмена представляют Бакинскую школу гимнастики.

Напомним, что в соревнованиях в возрастных категориях "малыши", "дети", "пре-юниоры", "юниоры" и "взрослые" приняли участие 66 спортсменов, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы "Нефтчи" и "Оджаг Спорт".

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