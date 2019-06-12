В Азербайджане 69,2 процента общеобразовательных учреждений (за исключением школ для детей с ограниченными возможностями здоровья, школ-интернатов) проводят уроки в первой смене, 30,8 процента - во второй или третьей сменах, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend​.



В 2018/2019 учебном году в стране насчитывалось 4394 общеобразовательных учреждения, 3039 из которых осуществляли процесс обучения в первой смене, 1 355 учреждений - во второй.



В целом, численность обучающихся в школах составила 1 миллион 543,1 тысячи человек. 84,7 процента из них, или 1 миллион 307,3 тысячи человек, обучались в первой смене, а 15,3 процента, то есть 235,8 тысячи человек, - во второй или третьей смене.

По сравнению с 2017/2018 учебным годом в 2018/2019 учебном году уменьшилось число учащихся в первой смене, но выросло число учащихся во второй и третьей смене.

В 2017/2018 году 3144 школ проводили занятия в первой смене, 1250 школ - во второй или третьей смене.

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