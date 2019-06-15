https://news.day.az/society/1129253.html Огромное дерево упало на автомобиль в Баку - ВИДЕО
Огромное дерево упало на автомобиль в Баку - ВИДЕО
Сегодня утром на улице Шамиля Азизбекова, 124 в столице крупное дерево упало на ехавший автомобиль.
Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, в результате происшествия никто не пострадал, но автомобилю был нанесен серьезный ущерб.
По словам владельца транспортного средства, дерево находилось в плохом состоянии. Жители неоднократно обращались в Объединение зеленого хозяйства при Исполнительной власти Баку по этому поводу.
Отмечается, что в настоящее время устраняются последствия происшествия.
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