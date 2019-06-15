Сегодня утром на улице Шамиля Азизбекова, 124 в столице крупное дерево упало на ехавший автомобиль.

Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, в результате происшествия никто не пострадал, но автомобилю был нанесен серьезный ущерб.

По словам владельца транспортного средства, дерево находилось в плохом состоянии. Жители неоднократно обращались в Объединение зеленого хозяйства при Исполнительной власти Баку по этому поводу.

Отмечается, что в настоящее время устраняются последствия происшествия.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!