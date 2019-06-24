Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовал прогноз погоды на завтра, сообщает Day.Az.

На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет дуть северо-западный ветер. Температура морской воды составит 23-24 градуса тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шыхово) будет дуть северо-западный ветер. Температура морской воды составит 25-26 градусов тепла.

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