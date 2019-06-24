Гахском районе Азербайджана микроавтобус марки "Mercedes" врезался в дерево и воспламенился, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Отмечается, что в результате ДТП пострадал один человек.

Привлеченные на место происшествия противопожарные бригады потушили огонь. В результате пожара сгорело одно дерево и горючие части микроавтобуса.

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