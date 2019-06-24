https://news.day.az/society/1132049.html Серьезная авария с микроавтобусом в Гахе - ПОДРОБНОСТИ
Серьезная авария с микроавтобусом в Гахе - ПОДРОБНОСТИ
Гахском районе Азербайджана микроавтобус марки "Mercedes" врезался в дерево и воспламенился, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Отмечается, что в результате ДТП пострадал один человек.
Привлеченные на место происшествия противопожарные бригады потушили огонь. В результате пожара сгорело одно дерево и горючие части микроавтобуса.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре