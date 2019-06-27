В Баку и на Абшеронском полуострове завтра осадков не ожидается, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24, днем - 33-38, в Баку ночью - 22-24, днем - 36-38 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 755 до 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70, днем - 30-35 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, температура морской воды - 24-25 градусов.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, температура морской воды - 26-27 градусов.

Вечером в некоторых западных и северных районах страны ожидаются дожди. Возможны грозы, град. Западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью - 23-28, днем - 35-40, в горах ночью - 13-18, днем - 23-28 градусов тепла.

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