https://news.day.az/society/1138339.html Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews - ФОТО
16 июля вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.
AzerNews является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews - ФОТО
16 июля вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.
В новом номере газеты читайте: Французские компании стремятся к ненефтяному сектору страны; Страна наблюдает увеличение роста ВВП; ЕС остается основным инвестором в стране; Российская промышленная компания планирует выйти на местный рынок и т.д.
AzerNews является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре