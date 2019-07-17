https://news.day.az/society/1138597.html На бакинских пляжах спасли иностранцев
На бакинских пляжах спасли иностранцев
На бакинских пляжах Новханы и Шихово спасены иностранцы, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Согласно сообщению, Службой по контролю над маломерными судами и спасению на водах были спасены шесть человек, тонувших в водах на территории спасательных пунктов, а также в непляжной зоне.
Пятеро из них оказались иностранными гражданами.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре