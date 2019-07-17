На бакинских пляжах Новханы и Шихово спасены иностранцы, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Согласно сообщению, Службой по контролю над маломерными судами и спасению на водах были спасены шесть человек, тонувших в водах на территории спасательных пунктов, а также в непляжной зоне.

Пятеро из них оказались иностранными гражданами.

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