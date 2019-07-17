Азербайджан совместно с ООН реализует новый проект
Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), с целью совершенствования контроля над заболеваниями животных, начало реализацию нового проекта.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, целью проекта является увеличение потенциала соответствующих структур для предотвращения, диагностики и раннего установления эндемических и экзотических трансграничных заболеваний животных.
На церемонии презентации участвовали председатель АПБ Гошгар Тахмазли, руководитель офиса партнерства и координации ФАО Мелек Чакмак, а также представители министерства сельского хозяйства, соответствующих международных и местных организаций.
В рамках проекта, призванного внести значительный вклад в дело охраны здоровья людей и животных, пищевую безопасность и повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, сотрудники Национальной референс-лаборатории и шести региональных тестовых лабораторий, а также ветеринары ряда государственных и частных структур будет привлечены к реализации программы обучения.
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