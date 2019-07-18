В бакинском поселке Баладжары в одном из грузовых вагонов произошло возгорание. Об этом сообщает Trend со ссылкой на МЧС, передает Day.Az.

По информации, поступившей на горячую линию 112 министерства, пожар произошел в вагоне грузового состава в Восточном депо поселка Баладжары Бинагадинского района города Баку.

Сотрудники Государственной службы пожарной охраны МЧС немедленно выехали на место происшествия с целью ликвидации последствий возгорания.

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