https://news.day.az/society/1142493.html Цепная авария с участием автобуса в Гяндже
Цепная авария с участием автобуса в Гяндже
В Гяндже произошла цепная авария.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, в Гяндже столкнулись два автомобиля марки "ВАЗ-2107", автомобили марок "Mercedes", "Hyundai" и пассажирский автобус.
Пассажирский автобус двигался по линии № 2.
В результате инцидента пострадавших нет.
По факту ведется расследование.
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