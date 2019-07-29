В Гяндже произошла цепная авария.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, в Гяндже столкнулись два автомобиля марки "ВАЗ-2107", автомобили марок "Mercedes", "Hyundai" и пассажирский автобус.

Пассажирский автобус двигался по линии № 2.

В результате инцидента пострадавших нет.

По факту ведется расследование.

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