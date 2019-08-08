В Сумгайыте водитель автобуса скончался за рулем.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", об этом сообщили пассажиры.

Отмечается, что инцидент произошел в маршрутном автобусе №3. Водитель автобуса, двигавшегося в направлении поселка Тагиев в Сумайыте, почувствовал себя плохо. Он скончался от инфаркта.

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