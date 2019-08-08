https://news.day.az/society/1145606.html В Сумгайыте водитель автобуса скончался за рулем
В Сумгайыте водитель автобуса скончался за рулем
В Сумгайыте водитель автобуса скончался за рулем.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", об этом сообщили пассажиры.
Отмечается, что инцидент произошел в маршрутном автобусе №3. Водитель автобуса, двигавшегося в направлении поселка Тагиев в Сумайыте, почувствовал себя плохо. Он скончался от инфаркта.
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