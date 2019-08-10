На территории Загатальского района Азербайджана произошло сильное землетрясение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук, подземные толчки магнитудой 4,9 зарегистрированы в 11:35 по местному времени в 18 километрах к юго-западу от Загатальской сейсмической станции.

Очаг землетрясения залегал на глубине 5 км, в эпицентре подземные толчки ощущались. Сила землетрясения в эпицентре составляла до 6 баллов, в окрестных районах толчки ощущались до 3-5 баллов.

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