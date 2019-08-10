https://news.day.az/society/1146203.html В Загатале произошло сильное землетрясение На территории Загатальского района Азербайджана произошло сильное землетрясение.
В Загатале произошло сильное землетрясение
На территории Загатальского района Азербайджана произошло сильное землетрясение.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук, подземные толчки магнитудой 4,9 зарегистрированы в 11:35 по местному времени в 18 километрах к юго-западу от Загатальской сейсмической станции.
Очаг землетрясения залегал на глубине 5 км, в эпицентре подземные толчки ощущались. Сила землетрясения в эпицентре составляла до 6 баллов, в окрестных районах толчки ощущались до 3-5 баллов.
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