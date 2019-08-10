https://news.day.az/society/1146220.html Глава Загатальской комиссии по ЧС о последствиях землетрясения
Глава Загатальской комиссии по ЧС о последствиях землетрясения
Землетрясение в Загатале ощущалось во всех селах района. Об этом сообщил в субботу Trend председатель Загатальской районной комиссии по чрезвычайным ситуациям Тофиг Ахмедов, передает Day.Az.
Он отметил, что по информации на данный момент, пострадавших и разрушений нет, но идет работа по уточнению данной информации. На местах работают комиссии.
Напомним, что сегодня в 11:35 в 18 километрах к юго-западу от Загатальской сейсмической станции на территории Загаталы произошло землетрясение.
Магнитуда подземных толчков составила 4,9. Очаг землетрясения залегал на глубине 5 километров.
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