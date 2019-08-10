Землетрясение в Загатале ощущалось во всех селах района. Об этом сообщил в субботу Trend председатель Загатальской районной комиссии по чрезвычайным ситуациям Тофиг Ахмедов, передает Day.Az.

Он отметил, что по информации на данный момент, пострадавших и разрушений нет, но идет работа по уточнению данной информации. На местах работают комиссии.

Напомним, что сегодня в 11:35 в 18 километрах к юго-западу от Загатальской сейсмической станции на территории Загаталы произошло землетрясение.

Магнитуда подземных толчков составила 4,9. Очаг землетрясения залегал на глубине 5 километров.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!