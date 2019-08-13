"Бакинский метрополитен" принял все необходимые меры в связи с сегодняшним матчем "Карабах" (Азербайджан) - APOEL (Кипр) в рамках Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Day.Az, об этом эксклюзивно Trend сказал во вторник глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, подготовительные меры на станциях метро для комфортной и безопасной перевозки пассажиров, а также предотвращения возможной стесненности, ввиду ожидаемого увеличения пассажиропотока, завершены.

"В частности, увеличено число рабочего персонала на станциях "Гянджлик" и "Нариман Нариманов", усилен контроль на станциях. По причине завершения игры около 22:00 нет нужды в продлении работы станций после 00:00, то есть станции закроются в установленное время. Но несмотря на это, для предотвращения избыточной плотности пассажиропотока приведены в готовность дополнительные поезда. Надеемся, что, как всегда, не будет нужды ни в дополнительных поездах, ни сокращении интервала. То есть, в прошлом, во время игр в эти часы, дополнительные поезда не были нужны. Но, при необходимости, новые поезда могут быть выпущены на линию и сокращен интервал между ними", - сказал руководитель пресс-службы.

Отметим, что сегодня в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА агдамский футбольный клуб "Карабах", представляющий Азербайджан, проведет ответную встречу с кипрским APOEL.

Матч состоится на республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова и начнется в 20:30 по бакинскому времени.

На первой встрече, которая состоялась на прошлой неделе в Никосии, "Карабах" одержал победу со счетом 1:2.

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