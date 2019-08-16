Специалисты Агентства аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства с 14 по 16 августа проводили дезинфекцию в пунктах продажи и забоя животных.

Сегодня во всех городах и районных центрах завершилась безвозмездная дезинфекция пунктов продажи и забоя жертвенного скота. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство.

Дезинфекция был проведена с целью предупреждения инфекционных и инвазионных заболеваний, а также сохранения эпизоотической стабильности в стране. В ходе процедур были использованы мощные дезинфекционные установки ДУК, а также механическое и автоматическое дезинфекционное оборудование. Эти меры были приняты, как в стационарных, так и в палаточных пунктах.

Агентство аграрных услуг сообщает, что в настоящее время эпизоотическая ситуация в стране стабильна и для ее сохранения принимаются все необходимые меры.

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