https://news.day.az/society/1148032.html Температура воды на пляжах Абшерона на завтра
Температура воды на пляжах Абшерона на завтра
Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовал прогноз погоды на завтра, сообщает Day.Az.
На пляжах Абшерона будет дуть юго-восточный ветер. На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 24-25 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шыхово) 25-26 градусов тепла.
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