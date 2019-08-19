На горячую телефонную линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступило сообщение о возгорании сухой травы и зарослей вблизи села Идрсили Губинского района.

Как сообщили Trend из МЧС, на месте происшествия были задействованы соответствующие силы Государственной противопожарной службы, передает Day.Az.

В настоящее время продолжаются противопожарные работы.

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