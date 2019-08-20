В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили ONA в МВД, 19 августа около 16:00 на проспекте Бабека в Низаминском районе автомобиль марки Volkswagen, управляемый жителем города Баку Н.Нагиевым, сбил переходившего дорогу жителя столицы Аббаса Велиева, передает Day.Az.

В результате пешеход умер на месте происшествия.

По факту ведется расследование.

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