Страшная авария в Баку, есть погибший 637

В Баку произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщили ONA в МВД, 19 августа около 16:00 на проспекте Бабека в Низаминском районе автомобиль марки Volkswagen, управляемый жителем города Баку Н.Нагиевым, сбил переходившего дорогу жителя столицы Аббаса Велиева, передает Day.Az. В результате пешеход умер на месте происшествия. По факту ведется расследование. 15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!

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