https://news.day.az/society/1148778.html Страшная авария в Баку, есть погибший
Страшная авария в Баку, есть погибший
В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщили ONA в МВД, 19 августа около 16:00 на проспекте Бабека в Низаминском районе автомобиль марки Volkswagen, управляемый жителем города Баку Н.Нагиевым, сбил переходившего дорогу жителя столицы Аббаса Велиева, передает Day.Az.
В результате пешеход умер на месте происшествия.
По факту ведется расследование.
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