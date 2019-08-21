В Баку перевернулся автомобиль, тяжело пострадал водитель.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, ДТП зарегистрировано в поселке Бакиханова Сабунчинского района.

Автомобиль марки BMW, управляемый Акберовым Мурадом Тахир оглу 1987 г.р., потерял управление и опрокинулся.

В результате ДТП Акберов сломал себе шею.   

Полиция выясняет обстоятельства происшествия. 

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