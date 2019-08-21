https://news.day.az/society/1148990.html В Баку перевернулся BMW
В Баку перевернулся BMW
В Баку перевернулся автомобиль, тяжело пострадал водитель.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, ДТП зарегистрировано в поселке Бакиханова Сабунчинского района.
Автомобиль марки BMW, управляемый Акберовым Мурадом Тахир оглу 1987 г.р., потерял управление и опрокинулся.
В результате ДТП Акберов сломал себе шею.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
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