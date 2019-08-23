https://news.day.az/society/1149782.html В Баку автомобиль упал с моста, есть пострадавшие
В Баку автомобиль упал с моста, есть пострадавшие
В поселке Мардакан Хазарского района Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие - автомобиль упал с моста.
Как сообщили в минздраве, в ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.
33-летний мужчина получил ушиб грудной клетки, 31-летняя женщина - закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки, четырехлетний мальчик - ушиб голени.
Пострадавшие госпитализированы в Городскую клиническую больницу №3.
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