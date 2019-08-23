В поселке Мардакан Хазарского района Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие - автомобиль упал с моста. 

Как сообщили в минздраве, в ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

33-летний мужчина получил ушиб грудной клетки, 31-летняя женщина - закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки, четырехлетний мальчик - ушиб голени.

Пострадавшие госпитализированы в Городскую клиническую больницу №3.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!