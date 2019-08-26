https://news.day.az/society/1150369.html В этих частях Баку будут перебои в подаче воды
В этих частях Баку будут перебои в подаче воды
Сегодня в течение дня будут ограничения в подаче питьевой воды в поселке Гарачухур и части поселка Сураханы. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ОАО "Азерсу".
Ограничения в подаче воды связаны с работами, проводимыми на водохранилище "+ 98 Гарачухур".
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