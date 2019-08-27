На свадьбе в Шеки произошло массовое отравление.

Как сообщили Day.Az в министерстве здравоохранения, пострадал 21 человек, присутствовавший на свадьбе. После свадьбы в селе Чешмабелли люди обратились с симптомами отравления в Центральную районную больницу.

Врачи, осматривавшие пациентов, обнаружили, что у них дисбактериоз. После оказания медицинской помощи, пациенты были выписаны и переведены на амбулаторное лечение.

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