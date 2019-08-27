https://news.day.az/society/1150819.html Массовое отравление на свадьбе в Шеки
Массовое отравление на свадьбе в Шеки
На свадьбе в Шеки произошло массовое отравление.
Как сообщили Day.Az в министерстве здравоохранения, пострадал 21 человек, присутствовавший на свадьбе. После свадьбы в селе Чешмабелли люди обратились с симптомами отравления в Центральную районную больницу.
Врачи, осматривавшие пациентов, обнаружили, что у них дисбактериоз. После оказания медицинской помощи, пациенты были выписаны и переведены на амбулаторное лечение.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре