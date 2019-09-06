Стимпанк - искусство из металла, интересное для тех, кто любит создавать что-то новое. Азербайджанский автослесарь не только ремонтирует машины, ежедневно куча хлама в его руках переживает новое рождение, передает Day.Az со ссылкой на sputniknews.ru.

Наличие знаний о механике и воображение привели к такому неподражаемому стилю как стимпанк. Единственный стимпанкер в Азербайджане - 45-летний автослесарь Сахиб Вердиев создает шедевры, попросту говоря, из хлама.

Не выбрасывая ненужные детали от автомобилей, мастер создает скульптуры из металлических деталей.

Несмотря на отсутствие художественного образования, его скульптуры привлекают огромное внимание. И в дальнейшим Вердиев мечтает иметь свою большую мастерскую, где сможет создавать не только маленькие фигуры, но и целые металлические инсталляции.

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