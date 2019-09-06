На автомобильной дороге Баку-Сумгайыт произошло ДТП.

Как передает Oxu.Az, на кадрах, размещенных в соцсетях, можно увидеть, как водитель легкового автомобиля неправильно выполняет маневр обгона, передает Day.Az.

В результате он врезается в грузовик.

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