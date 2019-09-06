https://news.day.az/society/1153828.html ДТП из-за неправильного маневра на дороге Баку-Сумгайыт - ВИДЕО
ДТП из-за неправильного маневра на дороге Баку-Сумгайыт - ВИДЕО
На автомобильной дороге Баку-Сумгайыт произошло ДТП.
Как передает Oxu.Az, на кадрах, размещенных в соцсетях, можно увидеть, как водитель легкового автомобиля неправильно выполняет маневр обгона, передает Day.Az.
В результате он врезается в грузовик.
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