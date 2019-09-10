С целью освещения в СМИ совместных летно-тактических учений "TurAz Qartalı-2019" 10 сентября был организован визит местных и зарубежных журналистов в район проведения учений.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны, журналисты, ознакомившись с участвующими в учениях личным составом и боевыми машинами, понаблюдали за полетами, после чего были проинформированы по интересующим их вопросам, передает Day.Az.

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