https://news.day.az/society/1154881.html Представители медиа наблюдали за учениями «TurAz Qartalı-2019» - ФОТО
Представители медиа наблюдали за учениями «TurAz Qartalı-2019» - ФОТО
С целью освещения в СМИ совместных летно-тактических учений "TurAz Qartalı-2019" 10 сентября был организован визит местных и зарубежных журналистов в район проведения учений.
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны, журналисты, ознакомившись с участвующими в учениях личным составом и боевыми машинами, понаблюдали за полетами, после чего были проинформированы по интересующим их вопросам, передает Day.Az.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре