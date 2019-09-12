16-22 сентября в столице Азербайджана состоится грандиозное спортивное событие - 37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике. В Чемпионате примут участие более 300 гимнасток из 61 страны мира, которые выступят как в индивидуальной программе, так и в программе групповых упражнений.

Одной из участниц предстоящих соревнований является Вероника Гудис, которая представит нашу страну на Чемпионате мира в индивидуальной программе. В преддверии соревнований спортсменка рассказала Trend о подготовке к ним и о целях на будущее, передает Day.Az.

По словам Вероники Гудис, в спорт она пришла благодаря родной тете, которая работала тренером по гимнастике.

"Конечно, на выбор вида спорта сказалось то, что моя тетя была тренером. В детстве я много времени проводила с ней, так как мои родители были заняты на работе. Чтобы не сидеть одной дома, ходила вместе с ней в тренировочный зал. Наблюдая, за тем как занимаются девочки, у меня тоже возникло желание тренироваться. Гимнастикой я начала заниматься с трех лет, а в сборной Азербайджана - уже четыре года", - сказала гимнастка.

Несмотря на то, что у Вероники Гудис плотный график тренировок и большую часть своего дня она проводит, занимаясь в гимнастическом зале, иногда спортсменка находит время на любимое хобби.

"Когда есть время, люблю рисовать, мне очень нравится это занятие. Могу сказать, что моё хобби - рисование. В этом году я поступила в Азербайджанскую государственную академию физической культуры и спорта, очень жду начало занятий", - отметила Гудис.

На данный момент для Гудис самое важное - это участие в 37-м Чемпионате мира по художественной гимнастике, который стартует в Баку на следующей неделе.

"Подготовка к соревнованиям идет усиленно, тренируемся каждый день, по восемь-девять часов. Для нас эти соревнования имеют большое значение - хотим взять лицензию на Олимпийские игры 2020 года в Токио (Япония). Моя цель в спорте - попасть на Олимпиаду, выступить достойно, хочется, что-то сделать для страны", - сказала спортсменка.

Как отметила Гудис, художественная гимнастика закаляет характер, воспитывает силу воли, учит ставить цели и идти к ним.

"Порой процесс тренировки, когда что-то не получается, бывает сложен психологически. В такой момент пытаюсь успокоиться, собраться. На соревнованиях, перед выходом на ковер делаю глубокий выдох. Когда ощущаешь поддержку публики, хочется выступать для зрителей, радовать их", - добавила она.

Отметим, что спустя 14 лет Баку вновь примет Чемпионат мира по художественной гимнастике. В Национальной арене гимнастики в течение семи дней будут выступать гимнастки, как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Будут также оглашены имена лучших спортсменок в командном зачете.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры - 2020. Данный Чемпионат определит не только медалистов, но и имена новых кандидатов на Олимпиаду. ТОП-16 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе многоборья, получат лицензию (максимум две гимнастки от страны). Что касается команд в групповых упражнениях, то по итогам прошлогоднего Чемпионата мира Болгария, Россия и Италия уже обеспечили себе лицензию. На Чемпионате в Баку лицензию получат еще 5 команд.​

В 37-м Чемпионате мира по художественной гимнастике примут участие более 300 гимнасток из 61 страны.

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