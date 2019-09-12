В Азербайджане некоторые водители наземного транспорта будут чаще проходить обязательное медицинское обследование.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим Коллегия министерства здравоохранения внесла изменения в "Список работ, осуществление которых требует прохождения обязательного медицинского обследования".

Согласно изменениям, лица, работа которых требует управления наземным транспортом, не достигшие 18 лет, раз в два года, наряду с обследованием у невропатолога, хирурга, психиатра, нарколога и эндокринолога, также должны будут посетить и педиатра.

Согласно другим изменениям, работники наземного транспорта по водительским категориям C, C1, CE и C1E, D, D1, DE и D1E, наряду с обязательным обследованием у вышеназванных врачей, также должны обязаны раз в два года обследоваться у офтальмолога и оториноларинголога.

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