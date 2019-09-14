Был в Баку один базар, от которого не осталось ровным счетом ничего - Кубинский. Однако место, где располагался Кубинский базар, знакомо всем, т.к. находится в центре города. Это площадь Физули - перед театром Азербайджанской драмы.

За свою долгую историю площадь несколько раз меняла названия. Когда она только образовалась - а произошло это в 1840-х годах, в начальный период возникновения форштадта города Баку, - она называлась Почтовой площадью. Ею оканчивалась Базарная улица, на которой было очень много торговых точек - магазинов, лавочек, складов, торговых рядов, караван-сараев, и которая являлась главной магистралью форштадта. Из этой площади выходил Шемахинский тракт, древний караванный путь, совпадая по направлению с Базарной улицей, к этой же площади приходила и другая крупная улица - Балаханская (бывшая Басина, с 1989 года Физули), передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.

Название "Почтовая площадь" легко объяснимо: по центральной магистрали форштадта - Базарной улице - шел не только торговый транспорт, но и почтовые грузы.

Бакинская арба на Кубинском базаре. Открытка по фото 1896 года

Кубинский базар. Открытка по фото 1899 года

Позднее у площади появилось другое название - Кубинская, т.к. именно отсюда брала свое начало Кубинская улица (бывшая Губанова, с 1991 года Зивярбека Ахмедбекова). Точно так же - Кубинским - назывался и базар, возникший на ней совершенно стихийно в самом начале ее появления и просуществовавший до первых лет советской власти. Благодаря этому базару площадь носила еще одной название - Базарной.

Это была одна из наиболее оживленных площадей города. По периметру площадь имела, в основном, одноэтажную застройку с лавками и магазинами.

Как писал Шамиль Фатуллаев в своем труде "Градостроительство Баку в конце XIX - начале XX веков": "Здесь не было ни фирменных магазинов, ни лавок крупных купцов, торговля шла с расчетом на беднейших жителей, которые составляли большинство населения. Вот почему городские власти почти не уделяли внимания Кубинской площади, предоставляя ее застройку торговцам, хотя это и не могло дать положительных результатов. Кубинская площадь так и оставалась одним из самых неблагоустроенных участков города. Если центральная часть города все же имела бульвар, скверы, сады, площади, то Кубинская площадь, находившаяся вне пределов центра, с рынком и городскими весами оставалась неблагоустроенной до начала XX века и не могла уже удовлетворять потребностям все растущего населения окружающих районов".

В 1903 году городские власти приняли решение очистить Кубинскую площадь от лавок с сельскохозяйственными продуктами и других подсобных помещений, чтобы избавиться от "базарной сутолоки и постоянной давки" и придать площади организованный характер.

Кубинский базар и улица Шахская (Шихали Курбанова), фото рубежа XIX и XX веков

Кубинский базар. Открытка до 1904 года

Не сказать, чтобы эта затея увенчалась каким-то грандиозным успехом, но архитектурная реконструкция началась, да и какой-то порядок тоже удалось создать: торговля стала производиться более организованно, хотя антисанитария по-прежнему имела место. Ведь на Кубинскую площадь приходили караваны верблюдов, возы, запряженные ослами и буйволами, да и отходы от торговли овощами и фруктами тоже не добавляли чистоты. Несмотря на это Кубинская площадь стала одним из главных композиционных элементов исторического центра Баку.

В первые годы советской власти базар на площади перестал существовать, а площадь в начале 1930-х годов в честь болгарского революционера Георгия Михайловича Димитрова стала называться его именем. Началась серьезная ее реконструкция, которая включала снос ветхих строений и торговых лавок. Здание Бешмертебе к тому времени уже стояло, став неким градообразующим элементом.

Для более эффективных работ на площади Димитрова городские власти организовывали субботники. В итоге были разбиты большие клумбы, дорожки, установлен бассейн фонтана.

В 1960 году по проекту архитектора Газанфара Ализаде в соавторстве с М.М. Мадатовым на площади Димитрова было построено здание Азербайджанского драматического театра им. Мешади Азизбекова. Тем самым площадь, по словам Шамиля Фатуллаева, "стала фактически театральной и общественным центром старого района форштадта - Шемахинки". Надо заметить, что прилагательное "театральная" ни коим образом не обозначала названия площади, как можно прочитать в некоторых статьях более позднего периода.

Расписная бакинская арба на Кубинском базаре. Фото 1910 года

На Кубинском базаре. Фото 1912-1913 года

На Кубинском базаре. Фото 1914 года

Как писал Л.Бретаницкий в книге "Баку" из серии "Архитектурно-художественные памятники СССР": "Театр азербайджанской драмы, поставленный в глубине площади, замкнул перспективу улицы Басина, по генеральному плану развития Большого Баку продолжающейся до Нагорного плато. Таким образом, значение площади Шизули (так в то время называли поэта - О.Б.) еще более повышается. Она превращается в один из архитектурных "узлов" пересекающей город важной широтной магистрали, создание которой определит характер реконструкции прилегающих обширных районов.

Площадь находится в стадии формирования (Бретаницкий писал в начале 60-х годов - О.Б.), и обрамление ее еще не сложилось. Устойчивыми компонентами в настоящее время являются лишь крупные жилые здания по улицам Гуси Гаджиева и Басина. Поэтому, говоря о месте, которое занимают в ней здание театра... нельзя забывать, что процесс становления ее архитектурного облика продолжается".

В 1962 году на площади был установлен памятник выдающемуся азербайджанскому поэту XVI века Мухаммеду Физули работы скульпторов Токая Мамедова и Омара Эльдарова. Площадь была переименована в площадь Физули.

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