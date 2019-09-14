https://news.day.az/society/1156094.html Кадры жуткой аварии на аэропортовской дороге - ВИДЕО
Кадры жуткой аварии на аэропортовской дороге - ВИДЕО
Жуткая авария на аэропортовской автодороге попала на камеру.
Как сообщает Avtosfer.az, автомобиль марки BMW потерял управление и врезался в микроавтобус Ford, который въехал в металлический отбойник, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.
Микроавтобус перевернулся, перевозимый им груз высыпался на дорогу.
Водитель BMW также потерял управление и снес часть отбойника.
Водители обоих автомобилей получили травмы.
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