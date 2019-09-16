https://news.day.az/society/1156669.html Несчастный случай в Шеки, пострадала студентка
Несчастный случай в Шеки, пострадала студентка
В парке отдыха Шеки произошел несчастный случай.
Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, студентка Шекинского педагогического колледжа, жительница Бардинского района 16-летняя Хаяла Дурмушова упала с аттракциона.
Девушка получила тяжелые телесные повреждения и была доставлена в Центральную больницу Шекинского района. Врачи диагностировали у нее перелом тазовых костей и разрыв мочевого пузыря.
В настоящее время девушке делают операцию.
По факту ведется расследование.
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