В парке отдыха Шеки произошел несчастный случай.

Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, студентка Шекинского педагогического колледжа, жительница Бардинского района 16-летняя Хаяла Дурмушова упала с аттракциона.

Девушка получила тяжелые телесные повреждения и была доставлена в Центральную больницу Шекинского района. Врачи диагностировали у нее перелом тазовых костей и разрыв мочевого пузыря.

В настоящее время девушке делают операцию.

По факту ведется расследование.

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