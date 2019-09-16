В сравнении с соответствующим периодом 2018 года число умышленных убийств снизилось на 13,8 процента, покушений на убийство - на 18,5. умышленного причинения тяжелого вреда здоровью - на 1,8, преступлений с применением огнестрельного оружия - на 7,5, преступлений против имущества - на 12,2, в том числе разбоя - на 7, вымогательства - на 19, мошенничества - на 27 процентов.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МВД, об этом сказал министр Вилаят Эйвазов на коллегиальном заседании, посвященном предотвращению и раскрытию преступлений против имущества и мелких грабежей в неочевидных условиях, а также деятельности полицейских участковых и инспекторов в сфере применения административного законодательства, передает Day.Az.

Министр сообщил, что работа по стоящим на повестке дня вопросам в целом удовлетворительна, в то же время в некоторых территориальных органах есть определенные недочеты и недостатки и потребовал осуществить адекватные меры для устранения этих недостатков.

Эйвазов довел до сведения собравшихся, что за восемь месяцев этого года задачи, поставленные перед органами МВД по обеспечению правопорядка и общественной безопасности полностью, решены.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!