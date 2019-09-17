В связи с проводимыми ремонтными работами с сегодняшнего дня будет поэтапно ограничиваться автодвижение на ул. Заргярпалан в Ясамальском районе Баку. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Просьба к водителям пользоваться альтернативными дорогами во избежание пробок на этой территории, говорится в сообщении.

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