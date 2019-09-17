https://news.day.az/society/1157137.html Азербайджанские военнослужащие на учениях Saber Junction-19 в Германии - ФОТО
Азербайджанские военнослужащие на учениях Saber Junction-19 в Германии - ФОТО
На очередном этапе многонациональных бригадных тактических учений Saber Junction - 19, проходящих в учебно-тренировочном центре Хоэнфельс в Германии, участники приступили к развертыванию и организации штабов на местности, а также процессу принятия решений. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, передает Day.Az.
Азербайджанские военнослужащие, участвующие в учениях, перемещаясь по рельефной местности, также выполнили задачи по преодолению препятствий и пресечению провокационных действий условного противника.
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