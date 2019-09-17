На очередном этапе многонациональных бригадных тактических учений Saber Junction - 19, проходящих в учебно-тренировочном центре Хоэнфельс в Германии, участники приступили к развертыванию и организации штабов на местности, а также процессу принятия решений. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, передает Day.Az.

Азербайджанские военнослужащие, участвующие в учениях, перемещаясь по рельефной местности, также выполнили задачи по преодолению препятствий и пресечению провокационных действий условного противника.

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