В январе будущего года в пенсиях ожидается индексация на 15%, потому что в этом году существенно выросла заработная плата.

Об этом на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике сказал глава комитета Хады Раджабли, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Раджабли напомнил о росте зарплаты депутатов, добавив, что, фактически, не повышены пенсии депутатов-пенсионеров. "Поэтому с первого января будущего года будут повышены пенсии и этих лиц", - сказал Раджабли.

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