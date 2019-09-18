https://news.day.az/society/1157510.html В Азербайджане повысят пенсии депутатов-пенсионеров
В Азербайджане повысят пенсии депутатов-пенсионеров
В январе будущего года в пенсиях ожидается индексация на 15%, потому что в этом году существенно выросла заработная плата.
Об этом на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике сказал глава комитета Хады Раджабли, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
Раджабли напомнил о росте зарплаты депутатов, добавив, что, фактически, не повышены пенсии депутатов-пенсионеров. "Поэтому с первого января будущего года будут повышены пенсии и этих лиц", - сказал Раджабли.
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