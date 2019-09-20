ПО "Азеригаз" продолжает работу по подготовке к осенне-зимнему сезону.

Как сообщили АПА в ПО, в связи с ремонтными работами на газопроводе, сегодня с 10.00 часть абонентов города Сумгайыт останется без газа, передает Day.Az.

Кроме того, в связи с работами по присоединению части газопровода к основной линии, сегодня с 09.00 до 18.00 ожидаются перебои в подаче газа в Нефтчалинском районе. Газ будет подаваться с перебоями также с 10.00 в ряде населенных пунктов Исмаиллинского района.

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