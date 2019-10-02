https://news.day.az/society/1162187.html В Гяндже трехлетний ребенок выпал с третьего этажа
В Гяндже трехлетний ребенок выпал с третьего этажа
В Гяндже произошел несчастный случай.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие зарегистрировано на участке, именуемом "Текстильный".
По сообщению, Джафарова Айсель 2016 г.р. выпала с третьего этажа дома. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел из-за невнимательности родителей. По сообщению, в момент происшествия мать ребенка спала.
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