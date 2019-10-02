В Гяндже произошел несчастный случай. 

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие зарегистрировано на участке, именуемом "Текстильный".

По сообщению, Джафарова Айсель 2016 г.р. выпала с третьего этажа дома. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел из-за невнимательности родителей. По сообщению, в момент происшествия мать ребенка спала. 

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