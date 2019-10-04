Сильный пожар произошел в Бинагадинском районе Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, пожар вспыхнул на перекрестке улиц Джафара Хандана и Шовкет Мамедовой.

Причины пожара устанавливаются.

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