https://news.day.az/society/1162661.html В Баку произошел сильный пожар - ВИДЕО
В Баку произошел сильный пожар - ВИДЕО
Сильный пожар произошел в Бинагадинском районе Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, пожар вспыхнул на перекрестке улиц Джафара Хандана и Шовкет Мамедовой.
Причины пожара устанавливаются.
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