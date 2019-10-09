Сегодня с 09:00 часов в связи с наладочными работами на линии газопровода среднего давления "Араблинка" временно приостановлено газоснабжение в части поселка Бакиханова, проспекта Н. Исмайлова, а также улиц Зии Буниятова, Анашкина, Ш. Камилова Сабунчинского района Баку. Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз".

С 10:00 на газораспределительной станции "Пирекешкюль" к сети подключается новая станция модульного типа, поэтому во время этих работ приостановлено газоснабжение группы абонентов поселков Пирекешкюль, Чайлы и 28 Мая Абшеронского района.

Также с 10:00 началось устранение утечек газа на газораспределительном узле "Карабах". В течение этого времени временно будет приостановлено газоснабжение части райцентра и некоторых населенных пунктов в Евлахе.

С 11:30 в связи с профилактическими работами на магистральной газопроводе "Алтыагадж-Агсу" будут перебои в газоснабжении в ряде сел Шамахинского района.

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