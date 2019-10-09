Сегодня в социальных сетях было распространено видео, которое можно оценить как поступок истинного человека.

На видеокадрах, которые были сняты с балкона одной из квартир, выходящей на проспект Метбуат, запечатлено, как беспомощная собака стоит у пешеходного перехода, в надежде, что проезжающие машины позволят ей перейти дорогу, передает Day.Az.

К слову, снимающий данные кадры человек, открыто критикует проезжающие автомобили в том, что они не останавливаются перед зеброй.

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